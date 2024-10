Chi sono i tre missionari che hanno ricevuto il Premio Cuore amico

Un prete che si prodiga per i poveri della periferia più degradata di Manila, la capitale delle Filippine, una suora attiva dal 2001 per salvare i giovani dalla violenza nella Repubblica Centrafricana, un’infermiera laica che aiuta i contadini e i bambini di una regione del Venezuela.

Sono i tre missionari che questa mattina hanno ricevuto il «Premio Cuore amico» 2024, assegnato dal 1991 dall’Associazione Cuore amico: il riconoscimento, istituito dal bresciano don Mario Pasini, viene consegnato ogni ottobre nel sabato precedente la Giornata missionaria mondiale, a sacerdoti e laici distintisi nell’aiuto ai poveri nel mondo.

I due religiosi premiati sono padre Giovanni Gentilin, canossiano, e suor Elvira Tutolo, missionaria delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. Il primo dal 1989 supporta nell’avviamento agli studi i giovani del quartiere Tondo di Manila, il più povero della città: «La povertà si sconfigge camminando con i poveri e aiutandoli a studiare e crescere», ha detto. La seconda opera invece per sottrarre i giovani dalla violenza delle bande armate della Repubblica Centrafricana, offrendo loro anche supporto psicologico: «Molti hanno avuto esperienze di bambini soldato», ha raccontato.

La terza premiata, Marilena Valvano, da Salò, è una laica partita per il Venezuela nel 1993 con il Servizio volontario internazionale (Svi): oggi opera nella zona di Pozo Verde, dove insegna infermieristica, aiuta i contadini locali e ha aperto una scuola di musica per bambini. «Bisogna dare una speranza a questa gente – ha detto –. Ci sono ostacoli, ma insieme si possono superare».

Ai tre Cuore Amico ha destinato un premio complessivo di 150.000 euro, coi quali sostenere i progetti della propria attività. Oltre a Cuore Amico è stato assegnato anche il premio Premio Carlo Marchini, alla sesta edizione, promosso dall’associazione Carlo Marchini Onlus, assegnato a suor Maria Helena de Resende, che si dedica ai bambini disagiati della regione brasiliana di Minas Gerais. A lei 10mila euro per l’acquisto di libri per 120 bambini della sua comunità.

Anche il vescovo

«Cuore Amico e l’associazione Carlo Marchini camminano insieme perché sono nate con lo stesso spirito – ha detto il presidente dell’Associazione Cuore Amico Don Flavio Dalla Vecchia –. Il premio è un modo per dare pubblicità alle situazioni che sosteniamo e aiutare chi si dà da fare: progetti diversi che mettono tutti al centro la promozione umana».

Alla premiazione, questa mattina all’auditorium Capretti in via Piamarta, è intervenuto anche il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada: «Cuore amico va annoverato tra le realtà più significative della nostra Diocesi e del nostro territorio – ha detto –. Ritroviamo qui un’espressione vera di quella vocazione missionaria che la Chiesa è chiamata a testimoniare. Ci fa piacere sapere che in questa realtà si riconosce anche la nostra Chiesa diocesana».