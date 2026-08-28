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Ceto, minaccia una donna con una pistola: 74enne in manette

L’uomo è stato arrestato in flagranza con le accuse di minaccia e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: in casa aveva 80 grammi di cocaina
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

Una pistola scacciacani (dall'archivio)
Una pistola scacciacani (dall'archivio)

I carabinieri sono arrivati per una violenta lite in casa. Se ne sono andati dopo avere arrestato un 74enne per spaccio di sostanze stupefacenti. È successo giovedì 27 agosto a Ceto. A raggiungere l’abitazione sono stati i militari della Compagnia di Breno, allertati per un violento diverbio in corso.

In casa c’era anche una donna che aveva chiesto aiuto: una trentenne, ospite occasionale dell’uomo. Ai Carabinieri ha raccontato che la discussione, scoppiata per motivi banali, era degenerata e che poi l’uomo aveva impugnato una pistola e l’aveva minacciata.

La perquisizione

A quel punto sono scattati i controlli. I militari hanno recuperato l’arma, risultata poi essere una pistola scacciacani, e hanno perquisito l’abitazione. È stato allora che sono spuntati gli 80 grammi di cocaina e i 680 euro, somma che gli investigatori ritengono possa essere riconducibile all’attività di spaccio.

Droga, denaro e pistola sono stati sequestrati. Il 74enne è stato arrestato in flagranza con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e minaccia. E poi trasferito nel carcere di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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