Tregua a Gaza, Israele: «Hamas rinnega parti dell'accordo»

L'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha diffuso una nota in cui afferma che «Hamas ha rinnegato parti dell'accordo raggiunto con i mediatori e Israele nel tentativo di estorcere concessioni dell'ultimo minuto. Il gabinetto israeliano non si riunirà finché i mediatori non comunicheranno a Israele che Hamas ha accettato tutti gli elementi dell'accordo». Izzat al-Rashak, membro dell'ufficio politico di Hamas, ha invece ribadito l’impegno dell’organizzazione «a rispettare l'accordo».

I raid

Poco prima dell'alba, intanto, Israele ha colpito Gaza con raid intensi. Secondo il ministero della Sanità di Gaza almeno 81 persone sarebbero state uccise nelle ultime ventiquattro ore. Perdite che porterebbero il bilancio delle vittime negli ultimi 15 mesi di guerra a 46.788, mentre i feriti sarebbero 110.453.

Le parole di Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani - Foto Ansa/Giuseppe Lami © www.giornaledibrescia.it

«La Francia ha detto prima di noi che la richiesta della Corte non è applicabile ai capi di Stato e di governo. Siamo rispettosi della Corte, però abbiamo letto le carte e abbiamo ribadito che le scelte non devono mai essere ispirate da principi politici». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina, rispondendo a una domanda sulle eventuali conseguenze del mandato d'arresto della Corte penale internazionale emesso nei confronti di Benjamin Netanyahu per i crimini di guerra nella Striscia di Gaza, se il premier israeliano dovesse venire in visita in Italia.

«Oltre ad essere richieste secondo me non fondate, mi sembrano anche difficilmente realizzabili dal punto di vista pratico: come si arresta un capo di Stato che viene in visita in un Paese?».