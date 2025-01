Prandelli a Verolanuova: «Oratorio, luogo sano per lo sport e la vita»

Viviana Filippini

L’ex commissario tecnico della Nazionale ha fatto visita al «Giacinto Gaggia», rispondendo alle curiosità dei giovani su Balotelli e Maradona

3 ' di lettura

Cesare Prandelli firma la maglia di una giovane fan - © www.giornaledibrescia.it

È stata una sorpresa inaspettata per gli adolescenti dell’oratorio «Giacinto Gaggia» di Verolanuova, quando domenica scorsa nel loro consueto incontro in parrocchia si sono trovati un ospite speciale: Cesare Prandelli, orceano, ex giocatore di Cremonese, Atalanta e Juventus ed ex allenatore di Lecce, Parma, Verona, Venezia, Roma, Genoa, Fiorentina e soprattutto (dal 2010 al 2014) della nazionale. Prandelli è stato accolto dal curato don Michele Bodei, dai catechisti, dagli educatori e da un cent