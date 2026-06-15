Cerveno, denunciato un 48enne per furto di energia elettrica

I carabinieri di Capo di Ponte hanno denunciato a piede libero un 48enne di Cerveno per furto aggravato di energia elettrica. Durante un controllo a Cerveno i militari hanno notato un’anomalia lungo la recinzione di un capannone industriale di proprietà dell’uomo. Verificando hanno trovato dei cavi che partivano dall’interno della proprietà e si collegavano direttamente a un palo dell’illuminazione pubblica, per alimentare il capannone a spese della collettività.
Sul posto è intervenuto il personale Enel che ha disattivato il contatore, rimosso i collegamenti volanti e messo in sicurezza l’area. L’azione rientra nei controlli dei Carabinieri di Breno per contrastare i reati contro il patrimonio e tutelare la sicurezza pubblica.