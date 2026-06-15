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Cerveno, denunciato un 48enne per furto di energia elettrica

L’uomo avrebbe avrebbe collegato dei cavi al palo dell’illuminazione pubblica per alimentare il proprio capannone
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I cavi che collegavano il capannone al palo dell'illuminazione pubblica
I cavi che collegavano il capannone al palo dell'illuminazione pubblica

I carabinieri di Capo di Ponte hanno denunciato a piede libero un 48enne di Cerveno per furto aggravato di energia elettrica. Durante un controllo a Cerveno i militari hanno notato un’anomalia lungo la recinzione di un capannone industriale di proprietà dell’uomo. Verificando hanno trovato dei cavi che partivano dall’interno della proprietà e si collegavano direttamente a un palo dell’illuminazione pubblica, per alimentare il capannone a spese della collettività.

Sul posto è intervenuto il personale Enel che ha disattivato il contatore, rimosso i collegamenti volanti e messo in sicurezza l’area. L’azione rientra nei controlli dei Carabinieri di Breno per contrastare i reati contro il patrimonio e tutelare la sicurezza pubblica.

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