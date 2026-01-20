Cellatica, al centro sportivo via ai lavori urgenti in attesa del bando

Si dovrà attendere ancora qualche mese per conoscere l’esito del bando regionale che potrebbe aprire la strada al rinnovamento del centro sportivo comunale di Cellatica. La graduatoria, inizialmente prevista per novembre 2025, sarà conclusa entro marzo 2026, come comunicato da Regione Lombardia a fronte dell’elevato numero di domande pervenute. Nel frattempo, però, sull’impianto di via Breda Vecchia si è comunque intervenuti con alcuni lavori ritenuti urgenti per garantire sicurezza e funzionalità.

Il progetto

Il Comune ha partecipato al bando «Impianti sportivi», promosso dall’Unità organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, candidando il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione e valorizzazione del centro sportivo di via Breda Vecchia.

La richiesta rientra nella linea L2 «Grandi interventi» e prevede un contributo regionale a fondo perduto di 700mila euro, affiancato da un cofinanziamento comunale di 200mila euro, per un investimento complessivo di 900mila euro. L’obiettivo del progetto è ambizioso: aumentare la fruibilità dell’impianto, migliorarne l’attrattività e renderne più sostenibile la gestione, intervenendo su sicurezza, accessibilità ed efficienza energetica.

Tra gli interventi previsti figurano la sostituzione integrale del manto in erba sintetica del campo da calcio a 11, realizzato nel 2010 e omologato Lnd, la riqualificazione delle tribune, con particolare attenzione all’accessibilità, e la ristrutturazione generale degli spogliatoi. È prevista, nello specifico, la demolizione dell’attuale rampa per le persone con disabilità e la realizzazione di un nuovo accesso conforme alle normative vigenti, oltre a lavori di efficientamento energetico sugli spogliatoi, con cappotto esterno, sostituzione della caldaia e adeguamento degli impianti elettrici e idro-termo-sanitari. Il progetto include anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza per le aree esterne.

Primi lavori

Nel frattempo, come ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Stefania Castrezzati, l’Amministrazione ha deciso di intervenire su alcune criticità ritenute prioritarie, pur non rientranti nella richiesta di finanziamento regionale.

In particolare è stata rifatta la recinzione del campo di calcetto a 7 in sintetico e sostituita la copertura in policarbonato delle due panchine del campo da calcio, entrambe in via Breda Vecchia. Sono inoltre programmati la sostituzione di 20 sedute per gli atleti e il rinnovo dei proiettori dell’illuminazione del campo in sintetico, per un investimento complessivo di 59.963 euro. Interventi tampone, in attesa di capire se Cellatica potrà contare sul finanziamento regionale per dare finalmente al proprio centro sportivo un volto nuovo e più moderno.