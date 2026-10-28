Cellulari e droga in carcere: accuse incrociate tra gli imputati

Francesco Leone, condannato in abbreviato a sei anni, ha ricostruito i rapporti economici con Sandro Monteleone e l’avvocato Alessandro Sacca: i due respingono la sua versione e forniscono ricostruzioni differenti sui prestiti e sul ruolo del legale

Paolo Bertoli Giornalista 28 ottobre 2026 1 ' di lettura

Canton Mombello, l’ingresso dell’istituto penitenziario in città Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti drogacellularicarcere Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...