C’è stato un piccolo cedimento sul ponte della tangenziale a Ronco

Un piccolo cedimento ha interessato il ponte della tangenziale SP19, nei pressi della frazione di Ronco a Gussago, prima della galleria in direzione di Concesio.

Alcune porzioni di cemento si sono staccate dalla parte inferiore della struttura, probabilmente a causa delle forti precipitazioni atmosferiche di questi giorni. Le infiltrazioni d'acqua, secondo le prime ipotesi, avrebbero causato il distacco, allarmando i passanti che hanno subito avvertito il Comune.

Situazione sotto controllo

I calcinacci - © www.giornaledibrescia.it

Fortunatamente, i frammenti di cemento caduti non hanno provocato danni a persone o veicoli. I detriti sono caduti sulla strada comunale sottostante, che collega Ronco al centro di Gussago.

Il sindaco di Gussago, Giovanni Coccoli, ha fornito ulteriori dettagli: «Abbiamo chiamato la Provincia, che uscirà in giornata per un sopralluogo. Si tratta del ‘copriferro’ che si sta sgretolando, niente di grave. Al momento non è prevista una chiusura, ma ci sarà un intervento di risanamento».

La situazione, dunque, è sotto controllo e le autorità locali monitoreranno il ponte per garantire la sicurezza, intervenendo se necessario.