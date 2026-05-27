Cazzago, furgone sfonda la porta della sala slot: rubato il bancomat

Puntavano allo sportello Atm all’interno del salone i ladri che l’altra notte hanno fatto irruzione nella sala slot «Las Vegas» di via Pertini a Cazzago San Martino. Le indagini sono affidate ai carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Gardone Valtrompia. Dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza si vede che, attorno alle 3.30 della notte tra martedì e mercoledì, un furgone bianco si è lanciato contro la vetrina e alcuni soggetti, tre probabilmente, si sono fatti strada nel locale.

La razzia Una volta all’interno hanno divelto la colonnina che contiene il distributore di contanti e si sono portati via la cassa. L’esatto ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione.