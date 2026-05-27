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Cazzago, furgone sfonda la porta della sala slot: rubato il bancomat

La spaccata nella notte: la banda ha divelto la colonnina dello sportello Atm dopo essersi lanciata contro la vetrina del locale con un furgone bianco
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'ingresso distrutto dopo l'assalto notturno Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'ingresso distrutto dopo l'assalto notturno Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Puntavano allo sportello Atm all’interno del salone i ladri che l’altra notte hanno fatto irruzione nella sala slot «Las Vegas» di via Pertini a Cazzago San Martino. Le indagini sono affidate ai carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Gardone Valtrompia. Dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza si vede che, attorno alle 3.30 della notte tra martedì e mercoledì, un furgone bianco si è lanciato contro la vetrina e alcuni soggetti, tre probabilmente, si sono fatti strada nel locale.

La razzia

Una volta all’interno hanno divelto la colonnina che contiene il distributore di contanti e si sono portati via la cassa. L’esatto ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione.

I carabinieri hanno raccolto le immagini delle telecamere e stanno ora cercando di rintracciare il mezzo usato per la fuga. L’obiettivo, con tutta probabilità, è stato scelto anche per la vicinanza al casello autostradale della A4 e alle bretelle di Corda Molle e BreBeMi. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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