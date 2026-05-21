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Castrezzato, operaio cade da un’impalcatura: in ospedale in elicottero

L’infortunio lavorativo è avvenuto nella zona retrostante il cimitero, in via don Mingotti: l’uomo, circa 35 anni, non sarebbe in pericolo di vita
Francesco Venturini
L'eliambulanza - Foto d'archivio
L'eliambulanza - Foto d'archivio

Un operaio di circa 35 anni è rimasto ferito questa mattina a Castrezzato, dopo essere caduto da un’impalcatura durante un intervento di lavoro in un’area situata tra via don Mingotti e via X Giornate, nella zona retrostante il cimitero.

L’incidente

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sul ponteggio ed è precipitato a terra da un’altezza non ancora precisata. L’operaio, subito soccorso, non sarebbe in pericolo di vita. È stato comunque trasferito in ospedale in elicottero per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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infortunio sul lavoroCastrezzato
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