Castrezzato, operaio cade da un’impalcatura: in ospedale in elicottero

Un operaio di circa 35 anni è rimasto ferito questa mattina a Castrezzato, dopo essere caduto da un’impalcatura durante un intervento di lavoro in un’area situata tra via don Mingotti e via X Giornate, nella zona retrostante il cimitero.

L’incidente

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sul ponteggio ed è precipitato a terra da un’altezza non ancora precisata. L’operaio, subito soccorso, non sarebbe in pericolo di vita. È stato comunque trasferito in ospedale in elicottero per gli accertamenti e le cure del caso.