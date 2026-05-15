Castrezzato, investimento da 155mila euro per una viabilità più sicura

Un piano articolato che punta a rendere più sicura la viabilità e a riqualificare alcuni punti strategici del territorio . Tra le opere principali figurano la sostituzione e la manutenzione delle barriere stradali danneggiate, oltre all’installazione di portali luminosi in grado di segnalare la velocità istantanea dei veicoli, con funzione di deterrente contro l’eccesso di velocità.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli attraversamenti pedonali, che saranno messi in sicurezza grazie a nuovi impianti di illuminazione progettati per aumentare la visibilità dei pedoni nelle ore notturne. Gli interventi interesseranno gli attraversamenti di via Chiari, sia nei pressi di via Ruffini sia in prossimità del campo sportivo, quello in località Barussa vicino alla nuova pista ciclabile, oltre ai passaggi pedonali di via XXIV Maggio all’altezza di via Casella, via Marconi in prossimità di via Piave, via Kennedy vicino a via Avis, via Rovato e via Cavalli.

Maggiore tutela

Il progetto comprende inoltre la valorizzazione del centro storico attraverso l’illuminazione dell’area attorno alla Torre Civica, un intervento pensato non solo per incrementare la sicurezza, ma anche per esaltare il cuore del paese. Prevista anche la sostituzione di alcune targhe viarie di grandi dimensioni e la manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale.

Tra le opere inserite nel piano rientra infine la sistemazione del passaggio pedonale nell’area adiacente al centro sportivo. L’obiettivo dell’Amministrazione è preservare e migliorare la sicurezza stradale attraverso interventi mirati, puntando su prevenzione, moderazione della velocità e una maggiore tutela degli utenti più vulnerabili della strada