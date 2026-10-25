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Castenedolo, sicurezza sul lavoro: due denunce e un bar chiuso

Multe per oltre 35mila euro dopo i controlli dei carabinieri e del Nucleo ispettorato del lavoro in un locale e in un ristorante
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'intervento dei carabinieri in piazza a Castenedolo
L'intervento dei carabinieri in piazza a Castenedolo

Due titolari denunciate e un bar sospeso per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. È il bilancio dei controlli effettuati la mattina di venerdì 23 ottobre a Castenedolo dai carabinieri della Compagnia di Brescia, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro. Le verifiche hanno interessato un bar e un ristorante, nell'ambito di un servizio mirato a contrastare il lavoro irregolare e il caporalato e a controllare il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. Nel corso del servizio i militari hanno controllato anche 34 veicoli e identificato 68 persone.

Cosa hanno trovato i carabinieri

In entrambi gli esercizi sono emerse irregolarità relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del personale. Nel bar, inoltre, è stata accertata la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per le aziende.

Le sanzioni

Le titolari dei due locali sono state denunciate. Per il bar è scattata anche la sospensione dell'attività imprenditoriale, disposta in seguito alle gravi violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza. Le ammende sono state quantificate in oltre 35mila euro, a cui si aggiungono 2.500 euro legati al provvedimento di sospensione.

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sicurezza sul lavoroNilcontrollibar sospesoCastenedolo
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