Castenedolo, sicurezza sul lavoro: due denunce e un bar chiuso

Due titolari denunciate e un bar sospeso per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. È il bilancio dei controlli effettuati la mattina di venerdì 23 ottobre a Castenedolo dai carabinieri della Compagnia di Brescia, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro. Le verifiche hanno interessato un bar e un ristorante, nell'ambito di un servizio mirato a contrastare il lavoro irregolare e il caporalato e a controllare il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. Nel corso del servizio i militari hanno controllato anche 34 veicoli e identificato 68 persone.
Cosa hanno trovato i carabinieri
In entrambi gli esercizi sono emerse irregolarità relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione del personale. Nel bar, inoltre, è stata accertata la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio per le aziende.
Le sanzioni
Le titolari dei due locali sono state denunciate. Per il bar è scattata anche la sospensione dell'attività imprenditoriale, disposta in seguito alle gravi violazioni riscontrate in materia di salute e sicurezza. Le ammende sono state quantificate in oltre 35mila euro, a cui si aggiungono 2.500 euro legati al provvedimento di sospensione.