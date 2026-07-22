Castenedolo, granata della Seconda Guerra Mondiale fuori dalla discarica

Una granata d’artiglieria italiana della Seconda guerra mondiale è stata trovata questa mattina appena fuori dal cancello della discarica chiusa di A2A in località Macina, a Castenedolo.
L’ordigno, utilizzato dalla contraerea, è stato segnalato ai carabinieri della stazione di Castenedolo, che hanno attivato le procedure previste.
La Prefettura ha quindi disposto l’intervento degli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, in arrivo da Cremona già nel pomeriggio.
La granata sarà messa in sicurezza, trasportata in una cava della zona e fatta brillare in condizioni controllate.