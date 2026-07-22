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Castenedolo, granata della Seconda Guerra Mondiale fuori dalla discarica

L'ordigno d'artiglieria della contraerea è stato scoperto in mattinata in località Macina. Nel pomeriggio l'intervento degli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona
Alice Scalfi
La granata d'artiglieria trovata a Castenedolo © www.giornaledibrescia.it
La granata d'artiglieria trovata a Castenedolo © www.giornaledibrescia.it

Una granata d’artiglieria italiana della Seconda guerra mondiale è stata trovata questa mattina appena fuori dal cancello della discarica chiusa di A2A in località Macina, a Castenedolo.
L’ordigno, utilizzato dalla contraerea, è stato segnalato ai carabinieri della stazione di Castenedolo, che hanno attivato le procedure previste.

La Prefettura ha quindi disposto l’intervento degli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, in arrivo da Cremona già nel pomeriggio.
La granata sarà messa in sicurezza, trasportata in una cava della zona e fatta brillare in condizioni controllate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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granataartiglieriaCastenedolo
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