Castenedolo, ex pugile ubriaco aizza il cane lupo contro la Locale

È stato necessario l’intervento di due pattuglie per bloccare il 50enne ucraino ubriaco, si è poi scoperto essere un ex pugile, che, ubriaco, aveva aizzato il suo pastore tedesco contro gli agenti della Locale di Castenedolo che cercavano di calmarlo. L'intervento degli agenti del paese infatti si era reso necessario per l’ubriachezza molesta del soggetto ma alla vista delle divise la situazione si è fatta ancora più tesa con il 50enne che ha aizzato il cane contro gli agenti che sono stati costretti a chiedere aiuto ai Carabinieri.