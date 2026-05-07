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Castenedolo, ex pugile ubriaco aizza il cane lupo contro la Locale

L’uomo è stato poi bloccato dai carabinieri. Nel corso dell’intervento il pastore tedesco ha morso il polso di un militare
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Nella foto d'archivio un pastore tedesco, stessa razza del cane al centro del fatto
Nella foto d'archivio un pastore tedesco, stessa razza del cane al centro del fatto

È stato necessario l’intervento di due pattuglie per bloccare il 50enne ucraino ubriaco, si è poi scoperto essere un ex pugile, che, ubriaco, aveva aizzato il suo pastore tedesco contro gli agenti della Locale di Castenedolo che cercavano di calmarlo. L'intervento degli agenti del paese infatti si era reso necessario per l’ubriachezza molesta del soggetto ma alla vista delle divise la situazione si è fatta ancora più tesa con il 50enne che ha aizzato il cane contro gli agenti che sono stati costretti a chiedere aiuto ai Carabinieri.

Scattata la denuncia

Neppure per loro però è stato agevole riportare la calma e uno dei militari e stato morso al polso dal cane. Una volta bloccati l’uomo, e l’animale, per il primo è scattata la denuncia per resistenza e la sanzione per ubriachezza mentre il cane è stato affidato al servizio veterinario.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di capire che il soggetto, che non vive a Castenedolo, nei giorni scorsi si era scagliato anche contro il personale di sicurezza dell’aeroporto di Orio al Serio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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resistenza a pubblico ufficialecaneCastenedolo
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