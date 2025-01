Al Castello di Padernello si può scoprire l’arte del norcino

Due appuntamenti per scoprire l’antica arte della norcineria. Lunedì 3 e 10 febbraio, dalle 19 alle 22, al castello di Padernello inizia il corso teorico e pratico di norcineria, con una particolare attenzione all’«Os de stomec». Il corso si propone di recuperare l’antico e tradizionale mestiere del norcino che, seppur mai andato del tutto perduto, è stato soppiantato a partire dal secondo Dopoguerra dalla lavorazione semi-industriale.

Guidati da Francesco Brescianini, per i momenti teorici, e Pietro Zatti, norcino professionista, per la parte pratica, i partecipanti avranno modo di apprendere le fasi di selezione, preparazione e lavorazione delle materie prime per la produzione del salame e del salame detto «Os de stomec». Il corso è propedeutico alla creazione della De.CO. per l’«Os de stomec» del Borgo di Padernello.

In campagna

La produzione di salame è da sempre parte della tradizione gastronomica della Bassa. Fino al secolo scorso, tra le famiglie che abitavano la campagna, era consuetudine – con l’arrivo del freddo – lavorare le carni del maiale per produrre questo gustoso insaccato. Diverso da quello prodotto in altre parti d’Italia, caratterizzato da pochissimi ingredienti: carne, sale, spezie e vino rosso, il salame bresciano rappresentava, con la sua produzione, un vero e proprio rituale in cui tutti i componenti della famiglia avevano un ruolo ben preciso.

Norcini al lavoro durante una sagra - Foto d'archivio

Il salame, preparato dal norcino e dai suoi aiutanti, garantiva non solo il sostentamento di intere famiglie durante i mesi a venire ma costituiva anche una forma di dono, o ancora, una vera e propria merce di scambio per pagare beni e/o servizi nonché una pietanza da consumare in occasione di ricorrenze importanti e feste comandate.

Convivialità

I giorni dedicati a questa attività erano vere e proprie occasioni di convivialità e celebrazione di gratitudine nel poter condividere dei pasti a base di carne con la famiglia, con i parenti e il vicinato, abbandonando, seppur per poco, i pensieri quotidiani. Il laboratorio è all’interno di Laboratorio Padernello, progetto di creazione di botteghe artigiane, di scuole bottega, di aula per corsi di alta formazione. Iscrizioni entro le 10 di venerdì allo 030.9408766 o scrivendo una mail a info@castellodipadernello.it.