Più colore e comfort: a Castel Mella scuole aperte per lavori

In corso interventi per 80mila euro alla «Beata Cerioli» e alla materna statale di Onzato. Il sindaco: «È un impegno economico importante, ma è il modo più concreto per investire nel futuro della nostra comunità e garantire ai cittadini servizi sempre migliori»

Alice Resconi 23 luglio 2026 2 ' di lettura