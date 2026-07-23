Più colore e comfort: a Castel Mella scuole aperte per lavori

Le scuole sono chiuse, ma i cantieri sono aperti. È l’estate delle manutenzioni negli edifici scolastici di Castel Mella, dove il Comune sta sfruttando la pausa dalle lezioni per completare una serie di interventi in vista della riapertura di settembre.
Al centro dei lavori ci sono la scuola dell’infanzia comunale paritaria «Beata Cerioli», che quest’anno celebra il centenario dalla fondazione, e la scuola dell’infanzia statale di Onzato.
Per le opere di tinteggiatura degli edifici scolastici l’Amministrazione ha stanziato complessivamente 80mila euro. L’intervento più significativo riguarda la «Beata Cerioli», storico punto di riferimento per l’educazione dell’infanzia che quest’anno celebra un traguardo straordinario: cento anni di storia al servizio della comunità.
L’importante anniversario sarà celebrato con una grande festa, ma non solo. Per l’occasione infatti, la scuola è stata rinnovata: in questi giorni sono stati completamente ritinteggiati gli ambienti interni, dalle aule ai corridoi, mentre nelle prossime settimane il cantiere si sposterà all’esterno con il rifacimento del cancello e della facciata.
Investimenti
«La scuola porta i suoi cento anni con orgoglio e noi vogliamo continuare a investire su una struttura che rappresenta un patrimonio educativo per tutta la comunità», ha commentato l’assessore Silvia Torchio.
Manutenzioni sono state eseguite anche alla scuola dell’infanzia statale di Onzato, dove gli interventi hanno interessato la tinteggiatura degli spazi interni rinnovati per offrire ambienti più luminosi, curati e accoglienti.
I lavori sono stati programmati anche qui durante la sospensione delle attività didattiche per consentire la riqualificazione degli ambienti senza interferire con la normale attività scolastica e consegnare edifici rinnovati in vista dell’inizio del nuovo anno educativo.
«Dietro ogni intervento ci sono risorse che il Comune sceglie di destinare alla scuola e ai servizi - aggiunge il sindaco Giorgio Guarneri -. È un impegno economico importante, ma è il modo più concreto per investire nel futuro della nostra comunità e garantire ai cittadini servizi sempre migliori».
«Ogni estate destiniamo risorse significative alle manutenzioni scolastiche - conclude il vicesindaco Daniele Mannatrizio -. Sono investimenti importanti per il bilancio comunale, ma rappresentano una scelta precisa: garantire edifici sicuri, decorosi ed efficienti significa offrire servizi di qualità e valorizzare il patrimonio pubblico».