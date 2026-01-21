Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Castegnato e Paderno: i boschi che fanno rinascere la Franciacorta

Gabriele Minelli
Dove prima c’erano discariche, ora ci sono aree verdi: grazie ai comuni, questa terra è ricca di boschi urbani
Il bosco didattico della Pianera
Il bosco didattico della Pianera
AA

La Franciacorta è ricca di boschi urbani. A Rodengo Saiano nel 2011 è nato Ortoparco, un’area verde di oltre 5mila metri quadrati creata dal Comune e da un comitato spontaneo di cittadini a gestire il sito. Nell’area sud di Castegnato, dove un tempo c’era una discarica, ora c’è il «Bosco della Pianera», un bosco didattico con 10mila piante. I cinque ettari della cava di via Pianera furono riempiti con rifiuti di tipo urbano e industriale tra gli anni ’60 e ’70.

A Castegnato

Inserita nel Sito d’interesse nazionale (Sin) Brescia - Caffaro, fu realizzata una sorta di copertura impermeabile della discarica. E così fu creata un’area boschiva che ha al suo interno anche alveari per controllare la salubrità dell’area, diverse collinette e circa 10 mila tra arbusti e alberi.

Questo bosco non è aperto al pubblico, ma a disposizione di chi ne fa richiesta e, quindi, a totale disposizione di chi, in modo concordato, chiederà di potervi accedere per degli studi oppure semplicemente osservare e apprezzare le differenze botaniche presenti: viburni, noccioli, cornioli, maggiociondoli, salici, ligustri, biancospini, rose canine, querce, gelsi e carpini.

A Paderno

Storia simile quella di «Bosco futuro» a Paderno: grazie all’associazione «5 R» e diversi partner, la zona dei «Tre cortili», un tempo discarica a cielo aperto, ha trovato nuova linfa grazie ad un lavoro di pulizia e di piantumazione di 140 alberi per creare un vero bosco didattico a disposizione delle scuole.

Anche altri paesi si sono mossi per dei boschi urbani: da Ospitaletto (il parco di via Pea e l’apiario di Lovernato, con 120 piantine di fiori melliferi) a Cazzago (centinaia di piante nella zona industriale), passando per il centralissimo Parco delle querce di Monticelli Brusati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
boschialberiFranciacortaCastegnatoPaderno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario