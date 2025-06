Lumezzane, arrivano i cassonetti intelligenti: gli incontri all’Odeon

Addio vecchi cassonetti, la Valgobbia si prepara a voltare pagina nella raccolta dei rifiuti. Domani (giovedì) alle 20.30 al teatro Odeon-Giacinto Prandelli si terrà il primo di quattro incontri pubblici per illustrare la mini-rivoluzione nella gestione dei rifiuti , con l’arrivo dei nuovi cassonetti intelligenti a calotta. A partire dalle prossime settimane – con completamento previsto entro ottobre – i nuovi contenitori saranno installati su tutto il territorio lumezzanese. Un’anteprima è stata presentata durante la Giornata del verde pulito al parco suor Cornelia Bossini.

Come funzionano

«Si tratta di cassonetti più efficienti – spiega il sindaco Josehf Facchini – che funzioneranno senza chiavetta, ma con una tessera personale da ritirare, oppure tramite l’app PuliAmo con credenziali individuali. Per permettere a tutti di adattarsi, inizialmente saranno accessibili liberamente, poi verranno chiusi».

Anche dal punto di vista igienico, i nuovi contenitori offrono maggiori garanzie. Con l’accordo stretto con il gestore del servizio, l’amministrazione sostituirà tutti gli attuali cassonetti, aumenterà il numero dei punti di raccolta e realizzerà piccole isole ecologiche nelle vie più strette. «Arriveremo – sottolinea l’assessora all’Ambiente Giulia Ronchi – a circa 650 cassonetti, distribuiti su tutto il territorio, con 40 punti di conferimento in più rispetto a oggi». Numeri mai visti prima.

Le assemblee pubbliche

Per informare al meglio la cittadinanza, sarà recapitata una lettera a tutte le utenze con materiale informativo e indicazioni sulle date per il ritiro delle tessere e delle credenziali. Ulteriori assemblee pubbliche, sempre alle 20.30 al teatro Odeon, sono in programma mercoledì 3 luglio, mercoledì 17 luglio e mercoledì 18 settembre. Saranno occasioni anche per discutere di tutela dell’ambiente, cura del verde e delle nuove iniziative legate alla raccolta del verde stesso. «Invitiamo tutta la popolazione a partecipare – conclude il sindaco – per scoprire i dettagli e ottenere tutte le informazioni necessarie. Sarà un cambiamento importante per il nostro territorio: con un po’ di buona volontà, lo affronteremo insieme, un passo alla volta».