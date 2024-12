Cassazione, da rifare il processo d’appello per Davigo

La Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello per Piercamillo Davigo, ex pm di Mani pulite ed ex consigliere del Csm, condannato dai giudici di Brescia in primo e secondo grado, per rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda dei verbali di Piero Amara su una presunta Loggia Ungheria.

Leggi anche Loggia Ungheria, il maxi procedimento passa da Milano a Brescia

Cassazione

I giudici della sesta sezione penale della Cassazione hanno annullato con rinvio la parte della sentenza d’appello sulla rivelazione a terzi dei verbali ed hanno invece dichiarato la irrevocabile responsabilità penale in relazione alla condotta contestata in concorso.

Nuovo processo

Leggi anche Confermata in secondo grado la condanna a un anno e quattro mesi per Davigo

Il nuovo processo di appello si svolgerà sempre a Brescia, ma in una sezione di corte di appello diversa rispetto a quella che ha giudicato Davigo. A marzo l’ex pm del pool milanese di Mani pulite, ora in pensione, era stato condanno a un anno quattro mesi (pena sospesa) cosi come in primo grado.