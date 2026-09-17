Caso sospetto di Dengue da importazione. Segnalato da Ats ma non ancora accertato, ha fatto scattare una disinfestazione da oggi a (se confermato) domenica alle 18 nelle vie IV Novembre, Antonini, XXV Aprile, Turati, Fermi, Gere, Garibaldi, Cavour, Repubblica, Pianotti, Speri, Don Siracusa, Ferriere e piazzale Europa.
Caso sospetto di Dengue, scatta la disinfestazione a Sarezzo
Segnalato da Ats ma non ancora accertato, ha fatto scattare una disinfestazione da oggi a (se confermato) domenica alle 18
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