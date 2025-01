Legionella a Brescia: confermato un caso al Villaggio Badia

Caso di legionella al Villaggio Badia, in città. La persona che ha contratto l’infezione polmonare batterica sarebbe una donna anziana. Il Servizio di Igiene di Ats Brescia, come da prassi, a seguito della valutazione specifica del rischio derivante da quanto emerso dall’indagine epidemiologica effettuata dal proprio Servizio Malattie Infettive, ha programmato il campionamento nella abitazione della persona, in quanto unico luogo frequentato, per verificare come possa aver preso la legionella.

Nel territorio di Ats Brescia questo caso – confermato martedì – è il primo del 2025. Si aggiunge ai 128 accertati l’anno scorso e ai 117 del 2023. La legionella – ricordiamo – è un batterio che vive negli ambienti acquatici quali, ad esempio, impianti idrici, serbatoi e tubature dove si moltiplica a temperature comprese tra 25-45 gradi e in presenza di stagnazione, incrostazioni e sedimenti. Il contagio avviene attraverso l’inalazione di minuscole gocce (aerosol) di acqua contaminata. La Legionella non si trasmette, quindi, da persona a persona, attraverso gli alimenti o bevendo l’acqua.