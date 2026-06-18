Caso Eni-Nigeria, i pm De Pasquale e Spadaro assolti in Cassazione

I due erano stati condannati a Brescia in primo e secondo grado, con l’accusa di aver nascosto prove favorevoli alle difese. Oggi sono stati assolti con formula piena

18 giugno 2026 3 ' di lettura

Il palazzo della Corte Suprema di Cassazione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Eni-NigeriaCorte di Cassazioneassoluzione Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...