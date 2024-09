Caso di Dengue a San Paolo: domani la disinfestazione

È scattato nel tardo pomeriggio di oggi a San Paolo l’allarme per un caso accertato di febbre Dengue contratta da una giovane residente nel comune bassaiolo.

Leggi anche C’è un caso di Dengue autoctono a Brescia

A seguito della comunicazione dell’Ats, dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, l’Amministrazione del sindaco Alberto Pedretti ha immediatamente emesso un’ordinanza pubblica urgente, mettendo a conoscenza i propri cittadini di quanto accaduto, e avvertendoli della messa in atto di una disinfestazione in programma domani, dalle 13 alle 16.

Ad aver contratto il virus sembrerebbe essere una bambina recentemente rientrata nel territorio bresciano dopo un viaggio nel sud dell’Asia a fine agosto. La disinfestazione interesserà l’area circostante l’abitazione della famiglia, in via Roggia Arrivabene, e comprenderà anche gli spazi esterni dei privati, come giardini, terrazze e cortili, in un raggio di 200 metri, al fine di mettere in atto le misure di contenimento degli insetti, possibili vettori della malattia. Solo le zanzare infette possono, infatti, trasmettere il virus: come ricordato dal sindaco e dall’Ats non c’è alcun rischio di contagio da persona a persona.