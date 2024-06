Caso Caffaro, chiesti due anni per Cappelletto e Marinelli, dieci mesi per Moreni

Due anni per Marco Cappelletto (commissario straordinario di nomina governativa di Caffaro Snia) e Alfiero Marinelli (procuratore speciale per la tutela ambientale della stessa azienda). Dieci mesi e 20 giorni per l’ex commissario straordinario del Sin Caffaro Roberto Moreni.

Queste le richieste di condanna formulate dal procuratore aggiunto Silvio Bonfigli e dal sostituto Donato Greco al giudice dell’udienza preliminare Andrea Guerrerio nel corso del processo abbreviato maturato nell’ambito dell’inchiesta sull’inquinamento Caffaro.

Cappelletto e Marinelli sono accusati di deposito incontrollato di rifiuti e inquinamento ambientale doloso, mentre Moreni deve rispondere di inquinamento ambientale colposo.