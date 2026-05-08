Casa di comunità di Marone: sfuma il bando, il Comune finanzia i parcheggi

La Casa della comunità socio sanitaria, in costruzione nel vecchio centro sportivo, ha bisogno di spazi esterni da destinare al parcheggio di auto e mezzi di servizio. L’area più importante per ospitare gli stalli si trova proprio di fronte all’ingresso principale. L’intervento è a carico del Comune. Per recuperare le risorse necessarie, qualche mese fa, l’ Amministrazione comunale ha partecipato a un bando regionale destinato agli impianti sportivi.

Leggi anche Marone, un milione per la rinascita del centro sportivo

L’intervento dell’ente

Pochi giorni fa il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto del bilancio del 2025. In cassa ci è finito un avanzo amministrativo di 1 milione e 633 mila euro. Di questa cifra 1 milione e 100mila euro sono disponibili per investimenti, le possibilità economiche ai maronesi non mancano. Le risorse ci sono, gli obiettivi però erano diversi. «Avremmo voluto sistemare tutti gli spazi del centro sportivo non utilizzati dalla Casa della comunità – spiega il sindaco Alessio Rinaldi - ma senza il finanziamento regionale ci concentreremo sulle opere strettamente necessarie, vale a dire il parcheggio di una ventina di posti, per avere un ingresso decoroso, e le varie pertinenze. Il cammino per arrivare al risultato finale sarà quindi più lungo, ma un passo alla volta continueremo in quella direzione».

In futuro

Il progetto prevedeva infatti anche altre opere: la costruzione di una piastra polisportiva al coperto di 400 metri quadri (dove oggi c’è il campo da calcetto), una zona per la ginnastica all’aperto di fianco alla piastra (sui 200 metri che confinano con una casa privata), gli spogliatoi (in due blocchi, davanti e dietro la struttura), un magazzino e un’infermeria (sul vecchio campo da tennis), e un bar con piccolo spazio esterno proprio all’ingresso principale, dove oggi c’è la palestrina per i corsi di judo (che rimarrà).

La Casa di comunità sarà servita anche da un secondo parcheggio, sopra la copertura, per altri 20 posti auto. La fine dei lavori della struttura, a carico dell'Azienda socio sanitaria territoriale, è attesa per la prima parte dell’estate, come dettato dalle condizioni per avere i finanziamenti europei del Pnrr. Per il parcheggio il Comune intende muoversi rapidamente.