In casa aveva un jammer e un Rolex rubato: 26enne arrestato

Quello che avevano in casa, secondo chi indaga, dice molto sulla loro attività. Un dispositivo jammer con 16 antenne, cioè un disturbatore di frequenze in grado di bloccare tutte le comunicazioni e i segnali radio e degli allarmi in un raggio di 50 metri, e tre orologi Rolex del valore di circa 15mila euro ciascuno, uno certamente rubato e gli altri due di cui per ora non è stato possibile accertare la provenienza.

La perquisizione

Su delega dalla Procura di Udine, la Polizia Locale di Montichiari ha eseguito una perquisizione in un appartamento del centro storico della cittadina della Bassa in cui vivono un 26enne di etnia Sinti e la sua compagna, di due anni più giovane. L’intervento degli agenti nell’abitazione è stato disposto nell'ambito delle indagini su un furto avvenuto in un appartamento di Lignano Sabbiadoro. Gli elementi raccolti dagli investigatori friulani portano al 26enne di Montichiari, che ha alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio: il rinvenimento del jammer ha fatto scattare per lui l’arresto.

Nell'udienza per direttissima l’arresto è stato convalidato e per il giovane è stato disposto l'obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria fino alla prossima udienza. Per la ragazza invece una denuncia per la ricettazione dell'orologio rubato e la sua posizione resta al vaglio.