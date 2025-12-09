Carrozzeria abusiva a Flero: denunciati per gestione illecita di rifiuti

Gli genti della Polizia Stradale di Brescia hanno effettuato delle attività di controllo presso alcune attività della nostra provincia al fine di accertare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela ambientale. Durante un’attività di verifica presso una carrozzeria di Flero i poliziotti hanno riscontrato numerose irregolarità relative alla gestione dei rifiuti speciali e degli scarti in lavorazione.

Denunciate due persone

Durante il controllo è infatti stato possibile accertare violazioni di varia natura alle disposizioni del Testo Unico dell’Ambiente sia da parte del titolare – un 39enne di origine pakistana incensurato e regolarmente residente a Flero – che di un altro cittadino straniero, successivamente identificato in un 57enne di cittadinanza algerina residente a Brescia e regolare sul territorio nazionale con a proprio carico numerosi precedenti penali per reati di varia natura e gravità, ed in particolare contro il patrimonio ed in materia d’immigrazione – dedito alla raccolta dei rifiuti seppur privo di qualsivoglia documento di trasporto o titolo autorizzativo al trattamento e rimozione degli stessi.

Senza autorizzazione

Nello specifico dai controlli effettuati è emerso che l’impianto stava operando abusivamente e senza alcuna autorizzazione ambientale. Al termine dell’attività di controllo e degli atti di Polizia Giudiziaria, i due cittadini stranieri sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per le irregolarità riscontrate, ed in particolare per la gestione illecita di rifiuti, la mancanza di autorizzazioni concernenti le emissioni in atmosfera, ed altre violazioni connesse alla normativa ambientale vigente.

Al proprietario della azienda, inoltre, veniva elevata una sanzione di 9.533 euro, mentre nei confronti dell’autista 57enne impiegato nella raccolta non autorizzata dei rifiuti è stato disposto il ritiro immediato della patente di guida.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo messo in atto dalla Polizia di Stato a tutela dell’ambiente, della sicurezza stradale e del rispetto della legalità nelle attività economiche del settore automobilistico.