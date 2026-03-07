Precipita dalla sua abitazione, allarme per una donna a Carpenedolo

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Carpenedolo quando – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione – una donna sarebbe precipitata dalla propria abitazione sul marciapiedi. Il fatto è accaduto in centro, in via Garibaldi.

La donna fortunatamente è stata soccorsa e portata in eliambulanza al Civile, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto oltre all’elisoccorso atterrato a poca distanza dalla palazzina da dove è avvenuta la caduta anche un’ambulanza e un’automedica.

Come detto le condizioni della donna non desterebbero preoccupazioni, anche se il fatto ha destato allarme e un certo clamore.