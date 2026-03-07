Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Precipita dalla sua abitazione, allarme per una donna a Carpenedolo

Roberto Manieri
La donna è caduta sul marciapiedi, in centro al paese: è stata portata in eliambulanza al Civile e le sue condizioni non sarebbero gravi
L'abitazione a Carpenedolo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'abitazione a Carpenedolo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Carpenedolo quando – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione – una donna sarebbe precipitata dalla propria abitazione sul marciapiedi. Il fatto è accaduto in centro, in via Garibaldi.

La donna fortunatamente è stata soccorsa e portata in eliambulanza al Civile, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto oltre all’elisoccorso atterrato a poca distanza dalla palazzina da dove è avvenuta la caduta anche un’ambulanza e un’automedica.
Come detto le condizioni della donna non desterebbero preoccupazioni, anche se il fatto ha destato allarme e un certo clamore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
soccorsiprecipitataCarpenedolo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario