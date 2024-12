Caritas Brescia, triplica la richiesta di aiuto per le spese mediche

Il sostegno erogato da quaranta centri parrocchiali bresciani è passato da circa 30mila a oltre 122mila all’anno

3 ' di lettura

Caritas, in aumento le richieste di contributo sanitario - Foto Pexels

Povertà economica e povertà sanitaria, uno spietato binomio. Secondo il rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale in Italia sono in continuo aumento le persone che hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie ritenute necessarie (visite specialistiche, radiografie, ecografie, risonanze magnetiche, ecc.) a causa di problemi economici o problemi di accesso legati alle liste d’attesa: coinvolti circa 4,5 milioni di persone. Nel rapporto si evidenzia che ormai il 25% della spesa per la sa