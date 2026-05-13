Carenze igieniche e di sicurezza, chiuso un ristorante in città

Mancanze nell’ambito della sicurezza sul lavoro e dell’igiene alimentare. Sono quelle che i carabinieri hanno riscontrato nel corso di una ispezione ad un ristorante nel parco Tre Torri in città e che hanno portato alla sospensione dell’attività.
Le carenze
Nella nota diffusa nelle scorse ore i militari hanno spiegato che i controlli «hanno consentito di accertare gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene alimentare.
In particolare venivano riscontrate carenti condizioni igienico-sanitarie, mancata attuazione delle procedure Haccp, omesse visite mediche ai lavoratori, mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi».
Per tutto questo è stato «adottato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008, con contestazione di ammende e sanzioni amministrative per complessivi oltre 26.000 euro».