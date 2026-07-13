Carenze di igiene nei trasporti: distrutti 130 Kg di cibo per il Garda

Centotrenta chilogrammi di alimenti destinati ai ristoranti del Garda sono stati sequestrati e distrutti perché trasportati in condizioni non sicure. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale di Brescia, insieme al personale dell’Ats, lungo alcune delle principali arterie dell’area gardesana. L’operazione era finalizzata a verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella filiera delle forniture destinate alla ristorazione.
Nel corso delle ispezioni sono emerse diverse irregolarità: dalla scarsa pulizia dei mezzi alla mancata manutenzione dei veicoli, fino all’inosservanza delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa. Particolare attenzione è stata riservata al rispetto della catena del freddo e delle temperature necessarie per la corretta conservazione degli alimenti durante il trasporto.
Le verifiche hanno consentito di bloccare prima della consegna 130 chili di prodotti ritenuti non idonei al consumo. Tra la merce destinata alla distruzione figuravano carne, pesce, verdura, tortellini, creme e pane, che avrebbero altrimenti potuto raggiungere le cucine dei locali e le tavole dei consumatori.
I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e le imprese del settore che operano rispettando le regole e garantendo adeguati standard di igiene e sicurezza alimentare.