Carenze di igiene nei trasporti: distrutti 130 Kg di cibo per il Garda

Secondo quanto rilevato dalla Polizia Stradale carne, pesce, verdura, tortellini, creme e pane erano destinati a ristoranti e attività ricettive

13 luglio 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 3 foto Gli alimenti sequestrati dalla Polizia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti igiene alimentarecibolago di Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...