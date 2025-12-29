Benzina e diesel difficili da trovare: meno consegne e benzinai a secco

Il problema si presenta a macchia d’olio, con la casistica che può variare a seconda della compagnia petrolifera o del singolo distributore. La criticità però esiste: in questi giorni di fine dicembre, tra ferie e spostamenti, risulta difficile fare rifornimento di benzina e di diesel. Una situazione che si riscontra un po’ in tutta la provincia e che, come conferma il presidente della Faib-Federazione italiana benzinai di Confesercenti della Lombardia Orientale Matteo Bozzoni, «si prolunga da qualche giorno».

Secondo Bozzoni infatti «il problema è sorto principalmente a causa dei tanti giorni rossi – cioè quelli durante i quali vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti – che si sono sommati in questo fine anno». Calendario alla mano nella settimana di Natale i camion addetti ai rifornimenti hanno potuto circolare solo il 22, il 23 e il 24. E con l’approssimarsi del Capodanno la situazione di disagio per benzinai e automobilisti è destinata a protrarsi.

«Colpisce ogni tipo di carburante, benzina o gasolio» conferma il presidente della Faib, ed è aggravata dalla forte circolazione veicolare tipica di queste giornate festive e di ferie. «Non è una criticità nuova - aggiunge Bozzoni -, ma nel 2025 è più intensa che in passato».

Accise

E pensare che un aiuto in questo senso dovrebbe arrivare dall’allineamento delle accise previsto dalla Manovra, con il prelievo sui carburanti che si riequilibrerà già dal primo gennaio prossimo con una riduzione sulla benzina e un aumento sul diesel.

Le compagnie, proprietarie di molte stazioni di servizio poi affidate in gestione a privati, hanno infatti tutto l’interesse a vendere la benzina prima dell’entrata in vigore della misura per evitare di vedere calare i guadagni sul prodotto. E sul tema Bozzoni precisa un aspetto: «Noi benzinai ci dobbiamo attenere ai prezzi che hanno deciso e ci sottopongono le singole compagnie petrolifere – le sue parole –. Non abbiamo voce in capitolo sul costo per l’utente anzi, spesso rischiamo di dover vendere a cifre che annullano i margini di guadagno per noi».