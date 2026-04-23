Carburanti ancora in calo: al self benzina a 1,737 euro, gasolio a 2,067
Scendono ancora i prezzi di benzina e gasolio al distributore. I dati di oggi - giovedì 23 aprile 2026 - dell'Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy «evidenziano il quattordicesimo giorno consecutivo di riduzione, progressiva e costante, dei prezzi medi», sottolinea il dicastero.
Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità self service è pari a 1,737 euro al litro per la benzina e 2,067 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,781 euro per la benzina e 2,118 euro per il gasolio.
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