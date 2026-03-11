Prezzi dei carburanti: come trovare il distributore più conveniente

Con il costo dei carburanti che continua a incidere sul bilancio delle famiglie, diventa sempre più importante poter confrontare i prezzi prima di fare rifornimento. Per aiutare i cittadini a orientarsi tra le diverse offerte, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione un servizio online gratuito che consente di verificare i listini praticati dai distributori su tutto il territorio nazionale.

Si tratta dell’Osservaprezzi carburanti, una piattaforma digitale che permette di consultare in tempo reale i prezzi di benzina, gasolio, gpl e metano comunicati direttamente dai gestori degli impianti. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e favorire scelte più consapevoli da parte degli automobilisti.

Attraverso la sezione pubblica dedicata alla ricerca è possibile individuare i distributori più vicini o confrontare i prezzi lungo un determinato percorso. Il servizio si basa infatti sull’obbligo per i titolari degli impianti di comunicare periodicamente al Ministero i prezzi praticati al pubblico, contribuendo così a rendere il mercato più competitivo.

Per effettuare la ricerca e confrontare i prezzi dei carburanti è possibile accedere direttamente alla pagina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove c’è uno strumento semplice e utile, soprattutto per chi si sposta quotidianamente per lavoro o deve programmare un viaggio, e vuole risparmiare scegliendo il punto vendita più conveniente.