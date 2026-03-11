Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Prezzi dei carburanti: come trovare il distributore più conveniente

Un servizio gratuito del Ministero permette di confrontare in tempo reale i listini di benzina, gasolio, gpl e metano in tutta Italia. Ecco come funziona e dove consultarlo
Una pompa per il rifornimento
Una pompa per il rifornimento
AA

Con il costo dei carburanti che continua a incidere sul bilancio delle famiglie, diventa sempre più importante poter confrontare i prezzi prima di fare rifornimento. Per aiutare i cittadini a orientarsi tra le diverse offerte, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione un servizio online gratuito che consente di verificare i listini praticati dai distributori su tutto il territorio nazionale.

Si tratta dell’Osservaprezzi carburanti, una piattaforma digitale che permette di consultare in tempo reale i prezzi di benzina, gasolio, gpl e metano comunicati direttamente dai gestori degli impianti. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e favorire scelte più consapevoli da parte degli automobilisti.

Attraverso la sezione pubblica dedicata alla ricerca è possibile individuare i distributori più vicini o confrontare i prezzi lungo un determinato percorso. Il servizio si basa infatti sull’obbligo per i titolari degli impianti di comunicare periodicamente al Ministero i prezzi praticati al pubblico, contribuendo così a rendere il mercato più competitivo.

Per effettuare la ricerca e confrontare i prezzi dei carburanti è possibile accedere direttamente alla pagina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove c’è uno strumento semplice e utile, soprattutto per chi si sposta quotidianamente per lavoro o deve programmare un viaggio, e vuole risparmiare scegliendo il punto vendita più conveniente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
prezzo benzina
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario