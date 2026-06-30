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Carabiniere forestale suicida in casa con l’arma di servizio

Il militare di 59 anni ha lasciato una lettera ai colleghi in cui spiega il suo gesto
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Una pistola automatica in una foto d'archivio
Una pistola automatica in una foto d'archivio

Ha scritto una lettera per i colleghi, ha spiegato quello che stava vivendo e le motivazioni del suo gesto. Poi ha preso la sua arma di ordinanza, la ha rivolta contro se stesso e ha premuto il grilletto.

Si è suicidato in casa dei genitori a Cerveno il 59enne fino a qualche mese fa comandante della stazione dei carabinieri forestali di Cedegolo.

Cosa è successo

Sono stati i colleghi dell’Arma territoriale della Compagnia di Breno, intervenuti per i rilievi, a trovare lo scritto e certificare l’accaduto, ottenendo dal magistrato di turno il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari che potranno così organizzare l’estremo saluto. Nessun intervento di terzi e gesto da ricondurre alla situazione personale del militare che tra qualche mese sarebbe andato in pensione.

L’uomo, da tempo separato a padre di tre figli, negli ultimi anni aveva dedicato sempre maggiori energie all’assistenza degli anziani genitori e proprio le necessità della sua famiglia di origine lo avevano portato a chiedere un periodo prolungato di aspettativa.

Una tragedia che riporta in primo piano il tema dei suicidi tra gli appartenenti alle forze di polizia che, statisticamente, hanno una incidenza doppia rispetto al resto della popolazione. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
suicidiocarabinierepistola di ordinanzaCerveno

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