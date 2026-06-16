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Capsule di caffè esauste, 43 nuovi centri di raccolta nel Bresciano

Prima ce n’erano quattro, ed erano tutti in città. Si espande il progetto sviluppato da Nespresso con il Consorzio Cial e Aprica, società del Gruppo A2A
Capsule di caffè
Capsule di caffè

Nespresso amplia in provincia di Brescia la rete di raccolta delle capsule di caffè in alluminio esauste. Il progetto «Da Chicco a Chicco», sviluppato con il Consorzio Cial e con Aprica, società del Gruppo A2A, arriva ora in 43 Comuni del Bresciano, che si aggiungono ai quattro centri già attivi in città.

I punti partner Nespresso gestiti da Aprica salgono così a 47 nella sola provincia, 62 in Lombardia. Considerando anche gli altri operatori e le 26 boutique Nespresso, i punti regionali diventano 129.

Il progetto

Avviato nel 2011, il progetto consente di recuperare i materiali delle capsule: l’alluminio viene destinato alle fonderie per essere trasformato in nuovi oggetti, mentre il caffè esausto può diventare compost, dal quale nasce anche riso che Nespresso riacquista e dona, tramite Banco Alimentare e Fondazione Progetto Arca.

In Lombardia, in 15 anni sono state recuperate oltre 6mila tonnellate di capsule, con più di 3mila tonnellate di caffè e 300 di alluminio avviate a nuova vita. A livello nazionale, le capsule raccolte superano quota 13.500 tonnellate e il progetto ha contribuito alla distribuzione di oltre 8 milioni di piatti di riso.

L’elenco

I centri di raccolta Aprica ai quali è possibile consegnare le capsule usate sono:

  • Brescia: Via Metastasio, Via Codignole, Via Gatti e Via Pertusati
  • Azzano Mella – Via Caduti sul lavoro
  • Bagnolo Mella – Via Piamarta
  • Bassano Bresciano – Via Galanti, 56
  • Bedizzole – Località Cascina Nova
  • Borgo San Giacomo – Via dell’Ecologia
  • Bovegno – SP 345 civico 12
  • Bovezzo – Via Faini, 28
  • Brandico – SP33 civico 64
  • Castrezzato – Via Monticelle
  • Clusane di Iseo – Via Risorgimento Trav.Vll
  • Concesio – Via A. Moro
  • Corzano – Via Giuseppe Garibaldi, 35
  • Erbusco – Via Costa
  • Gardone Val Trompia – Via Roma
  • Gottolengo – Via Cascina Solitaria
  • Iseo – Via Gorzoni, 11
  • Lodrino – Località Mandro
  • Lograto – Via Enzo Ferrari
  • Lumezzane – Via Moretto, 21
  • Maclodio – Via Molino Emili
  • Mairano – Strada Vicinale delle Acauadine
  • Marcheno – Via Gitti
  • Marone – Via Caraglio
  • Monticelli – Via San Zenone
  • Nave – Via Maddalena
  • Orzinuovi – Via Lame
  • Orzivecchi – Via Coniolo
  • Ospitaletto – Via Seriola
  • Palazzolo – Via Pontida
  • Pisogne – Via Neziole, 11
  • Polaveno – Via F. Petrarca, 14
  • Pompiano – Via Meano
  • Pontoglio – Via U. Foscolo
  • Provaglio – Via Edison
  • Roccafranca – Viale Industria, 27
  • Roncadelle – Via dell’Artigianato, 2
  • San Paolo – Via Cimitero Vecchio
  • Sarezzo – Via Marsala
  • Sulzano – Via Gazzane
  • Travagliato – Via Romanino
  • Villa Carcina – Via Nicolini
  • Villachiara – Via Roma
  • Zone – Via Aldo Moro

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