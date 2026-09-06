Capriolo, divampato un altro incendio tra i boschi sul monte

Un incendio questo pomeriggio è divampato sul monte di Capriolo. Sul posto, per spegnere le fiamme, stanno intervenendo i Vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo e i volontari della Protezione civile e dell'antincendio boschivo di Paratico, di Erbusco e Corte Franca. Sul posto anche un elicottero per contribuire alle operazioni, prendendo l’acqua dal lago d’Iseo.
Il rogo ha interessato il bosco, sul versante destro del sentiero che porta al monte Alto. A poche centinaia di metri dalla chiesetta degli alpini di Capriolo, dove già lo scorso luglio i soccorsi erano intervenuti per spegnere il fuoco che aveva divorato le sterpaglie e una porzione di vigneto. Ancora non sono note le cause né l'entità dell'incendio, sono in corso le operazioni di spegnimento.
Il precedente
Il 16 agosto c’era stato un incendio sul crinale tra Paratico e Capriolo in direzione dello Stallone. In quell’occasione i Vigili del fuoco e volontari avevano lavorato tutto il giorno.