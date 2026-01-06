Tenta di uccidere la moglie: era stato arrestato pochi giorni prima

L’aggressione a colpi di forbici nei confronti della moglie è stato soltanto l’ultimo gesto di violenza di Pasquale Raccioppoli, il vigilantes di 51 anni di casa a Capriolo che domenica è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

Infatti, soltanto pochi giorni fa, nel pieno delle feste natalizie, l’uomo, mentre si trovava in caserma per fornire la propria versione in merito alla denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta dalla moglie il 20 dicembre, era stato arrestato per aver picchiato un carabiniere di Capriolo. Il giudice aveva convalidato l’arresto, ma il 51enne di origini napoletane era tornato in libertà in attesa del processo.

La vicenda

Per gli inquirenti, guidati dal sostituto procuratore Iacopo Berardi, la volontà di Raccioppoli era chiaramente quella di ammazzare la moglie, la quale, nonostante a seguito dell’attivazione del Codice rosso avesse lasciato la casa familiare, prima della brutale aggressione avvenuta domenica mattina poco dopo le 9 in camera da letto, aveva trascorso la notte insieme al marito nella loro abitazione situata in un’antica corte nel centro del paese franciacortino.

Infatti, quando la donna è corsa fuori dall’appartamento per mettersi in salvo, con le mani attorno al collo per tamponare le ferite, la 45enne, operatrice socio sanitaria in una struttura della zona, indossava ancora il pigiama.

La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it

Probabilmente un tentativo di riappacificazione della coppia, anche se su questo punto sarà la stessa vittima a fornire maggiori dettagli, una volta dimessa dall’ospedale. La donna, anche se non è più in pericolo di vita, è ricoverata ancora in Terapia intensiva al Civile di Brescia.

La famiglia

I tre figli della coppia, di cui uno minorenne, si trovano ancora a Napoli, a casa di una zia, che avevano raggiunto proprio per le feste di Natale. Un modo, evidentemente, per stare lontani da una situazione particolarmente tesa. Per loro al momento è impossibile ritornare a casa e stare vicino alla mamma, anche perché l’appartamento, situato al primo piano di una palazzina, è ancora sotto sequestro.

L’interrogatorio

Quello che è successo domenica mattina, invece, sarà al centro dell’interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. La data non è stata ancora fissata ma è probabile che si terrà domani. Difeso dall’avvocato Stefano Ricci, Raccioppoli non ha voluto dire nulla. «Il mio cliente è frastornato e dispiaciuto per quanto accaduto», si è limitato a dire il difensore. Bisognerà capire se davanti al giudice parlerà o si avvarrà della facoltà di non rispondere.