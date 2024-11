Capriano, trovati in un campo i cofanetti di alcuni gioielli rubati

Dopo il furto hanno abbandonato in un campo i cofanetti e le confezioni dei gioielli, lasciando giusto le cose di poco valore. La presenza dei contenitori ormai vuoti è stata segnalata da una donna che passeggiava con il proprio cane nella campagna di Capriano del Colle, nei pressi degli orti comunali.

Il furto

Da un sopralluogo dei carabinieri della stazione di Bagnolo Mella è emerso che fosse quanto restava del bottino di un furto avvenuto un paio di giorni fa proprio in centro a Capriano del Colle: in quel frangente i ladri si sono anche impossessati della fodera di un cuscino e ci si chiedeva il motivo. Il capo di biancheria è servito per trasportare a mo' di sacco la refurtiva.

«Si liberano il prima possibile delle scatole e dei portagioia e trattengono solo i beni di valore più facilmente occultabili e il cui trasporto pare giustificato in caso di controllo, adducendo che ci si sta recando in un compro oro per necessità» ha spiegato un operatore di polizia.

Le scatoline e quanto non sottratto sono state recuperate dai carabinieri della Compagnia di Verolanuova, mentre da parte dell'Arma prosegue l'impegno di presidio del territorio proprio per prevenire il fenomeno dei furti nelle case.