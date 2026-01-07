Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Presunto killer del capotreno, il questore: «Aveva atteggiamento sospetto»

Andrea Cittadini
Paolo Sartori ricostruisce l’arresto a Desenzano di Marin Jelenik, accusato di aver accoltellato a morte alla stazione di Bologna il 34enne Alessandro Ambrosio
L'arrivo del presunto assassino del capotreno di Bologna in questura a Brescia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L'arrivo del presunto assassino del capotreno di Bologna in questura a Brescia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

«Il suo atteggiamento aveva insospettito la Pattuglia della Polizia di Stato che ieri sera lo ha individuato e fermato nei pressi della Stazione di Desenzano». Lo ha detto il questore di Brescia Paolo Sartori in merito al fermo a Desenzano del Garda di Marin Jelenik, il croato di 36 anni, ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato all'addome il 5 gennaio, nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna in un'area riservata ai dipendenti.

«Gli agenti – spiega il questore di Brescia – allertati anche dall'allarme diffuso in ambito nazionale, con grande professionalità ed adottando tutte le cautele del caso hanno deciso di procedere al suo controllo. Non appena si sono resi conto di aver fermato il ricercato si è attivato tutto l'apparato investigativo, e gli investigatori delle Squadre Mobile di Brescia, Bologna e Milano lo hanno poi condotto qui in Questura per procedere al suo arresto e per il prosieguo delle attività di indagini, ancora ininterrottamente in corso dalla scorsa serata».

Il fermato, assistito dall’avvocato bresciano Luisella Savoldi, è in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
omicidio di Bolognacapotrenofermatopresunto assassinoDesenzano del Garda
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario