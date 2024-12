Capolavoro di ingegneria artigianale: apre il presepe meccanico di Manerba

Il presepe meccanico torna a Manerba, riaffermando la tradizione in un mondo sempre più digitale. Gli Amici di San Bernardo, con dedizione e passione, riportano in scena questo capolavoro di ingegneria artigianale che da 26 anni accompagna il Natale gardesano.

Non si tratta solo di una rappresentazione della Natività, ma di un racconto animato in cui personaggi e scene prendono vita tra luci, suoni e movimenti, accompagnati dalle voci in dialetto bresciano che riportano alla memoria mestieri e storie di altri tempi.

L’esordio

L’iniziativa ebbe inizio nel 1997, quando un piccolo gruppo di volontari decise di creare un presepe meccanico per arricchire il Natale della comunità. Con il supporto di don Paolo, allora parroco, il primo «Piccolo presepe meccanico» trovò spazio in una sala di 12 metri quadri in piazza Aldo Moro. Oggi l’opera si estende su 320 metri quadri all’interno della chiesa di San Giovanni Battista decollato, nella frazione di Solarolo. Nel tempo, i visitatori sono aumentati, superando i 30mila lo scorso Natale. Quello con il presepe è diventato, insomma, un appuntamento imperdibile per persone da tutto il Nord Italia. Gli Amici di San Bernardo dimostrano che l’arte può ancora essere un potente mezzo per unire le generazioni, educare i giovani e tenere viva la memoria del passato. Il presepe meccanico non è solo un’opera da ammirare, ma un luogo in cui la comunità si ritrova. Dietro le quinte c’è il lavoro instancabile dei volontari, che già da settembre si mettono all’opera per costruire, progettare e rifinire ogni dettaglio.

Il presepe combina tradizione e innovazione, mescolando scene della vita contadina con tecnologie sempre più raffinate, offrendo ogni anno nuove sorprese. Questo impegno è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Regione Lombardia, che quest’anno ha patrocinato l’evento. Il presepe apre al pubblico domani, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, e resterà visitabile ogni sabato dalle 14 alle 18 e ogni domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 fino al 26 gennaio. Dalla Vigilia di Natale dall’Epifania, sarà ininterrottamente aperto ogni giorno. Per informazioni e prenotazioni: 338.0984885.