Capodanno 2025: Joe Bastianich e la sua band star in piazza Loggia

Il lungo countdown verso il 2025 è iniziato abbastanza in anticipo rispetto al consueto minuto prima della mezzanotte: San Silvestro in centro a Brescia è cominciato alle 21.30, quando piazza della Loggia ha iniziato a riempirsi in vista del veglione in musica con Radiobresciasette.

Non era l’unico appuntamento per Capodanno: anche la Fossa viscontea del Castello era piena e sold out per la serata organizzata Sinapsi, Cipiesse e We Love Castello. Gli altri appuntamenti erano alla Pinacoteca Tosio Martinengo con il «Capodanno al Museo» (sold out anche lì), al Teatro sociale con lo spettacolo «Fino alle stelle», al Teatro Borsoni con il concerto di Raphael Gualazzi e Orchestra, l’auditorium San Barnaba con l’omaggio a Ennio Morricone «Il Trombettiere» di David Riondino.

L’inizio serata

L’inizio della serata, condotta dagli speaker della radio insieme alla direttrice artistica Maddalena Damini, si è acceso ufficialmente con Ale Cerqui, dj ufficiale delle partite della Pallacanestro Brescia, che con lo speaker Ruggero Tavelli ha dato avvio alle danze in attesa della star della serata.

Alle 22.30, infatti, è iniziato puntuale il live show di Joe Bastianich, ristoratore e personaggio tv arrivato a Brescia in veste di musicista. Con la sua band, La Terza Classe, propone una musica americana folk «che mi appartiene», come ha raccontato ai nostri microfoni. «Ci divertiamo».

Joe Bastianich e Brescia

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Joe Bastianich e la band La Terza Classe in Piazza Loggia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Brescia è sempre stato un posto della mia storia, ho registrato due dischi qui con dei musicisti della città», ha continuato Bastianich. «Ho tanti amici qui, è una città che mi sta vicino al cuore: non potevo pensare a luogo migliore in cui trascorrere il Capodanno. Auguro a tutti che il 2025 sia un grandissimo anno: che tutti abbiano ottimismo, amore e gentilezza».

Verso il cincin

Il brindisi di mezzanotte (senza botti né fuochi d’artificio, come da ordinanza) è arrivato dopo il concerto. E terminato il cincin è continuata anche la musica, sempre con l’animazione di Radiobresciasette.

Leggi anche Capodanno a Brescia, botti vietati in piazza Loggia e Castello

Sul palco a suonare nelle prime ore del 2025 ci hanno pensato il dj Fulvio Marini e lo speaker Davide Briosi: fino all’una e trenta circa sul palco ci sono loro, insieme a Federica Quaranta, Olivia Thissen e Posniak. Giusto in tempo per permettere alle persone di raggiungere le stazioni della metropolitana, che per la notte di Capodanno è attiva fino alle 2 (come le linee 2/3/17 degli autobus).