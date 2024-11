Cantieri in via Gramsci, cambia la mobilità in centro città

A partire da lunedì 4 novembre nel tratto sud di via Gramsci partiranno i lavori di riparazione di una perdita sulla rete di teleriscaldamento di Brescia, realizzati da A2A Calore e Servizi.

L'intervento si rende necessario per garantire un servizio efficiente agli edifici collegati alla presa di rete ammalorata e si inserisce nel più ampio impegno della società per migliorare il sistema e assicurare una rete sempre più sicura e sostenibile, specialmente in vista della stagione invernale.

Modifiche alla viabilità

I lavori, che dovrebbero durare un paio di settimana e concludersi a metà novembre, comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità:

Chiusura della carreggiata est di via Gramsci: la carreggiata est (direzione sud-nord) sarà chiusa nel tratto tra via Vittorio Emanuele II fino a via Moretto .

. Divieto di sosta: Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di via Gramsci interessato dai lavori.

interessato dai lavori. Accesso al parcheggio di piazza Vittoria: durante il cantiere, l’ingresso al parcheggio sarà possibile solo da corso Martiri della Libertà, seguendo poi via Porcellaga, via Verdi e accedendo alla struttura da via 4 Novembre.

Modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici

Durante il periodo dei lavori, anche il percorso della linea 9 del trasporto pubblico subirà alcune variazioni: