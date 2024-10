Cantiere Tav, varo del cavalcavia: chiude per una notte in A4 il tratto tra Peschiera e Sirmione

Nell’ambito delle lavorazioni avviate dal Consorzio Cepav due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, sono state programmate lavorazioni di varo del nuovo cavalcavia (ex n. 247) al km 252+600.

A tal fine, lungo l’autostrada A4 Brescia–Padova, in entrambe le carreggiate tra i caselli di Peschiera e Sirmione (dal km 259+300 al Km 251+713) verrà chiuso il tratto autostradale dalle 23 di sabato 26 ottobre alle 6 del giorno successivo.

Come cambia la viabilità

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Peschiera e una volta convogliati nella Statale 11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Sirmione. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Sirmione e attraverso la Statale 11 potranno rientrare in A4 al casello di Peschiera. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Peschiera e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Sirmione.

Il progetto

I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona che si sviluppa per circa 48 km, iniziando il percorso nel comune di Mazzano, fino a raggiungere il comune di Verona nel lato occidentale con i nuovi binari AV e la nuova interconnessione di Verona Merci. Il tracciato ferroviario attraversa 2 regioni, 3 province, 11 comuni e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 km circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 km circa in allineamento alla linea ferroviaria.