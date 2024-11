Cani terapeuti per i bimbi dal dentista: il progetto a Vobarno

Amelie, Asia, Era e Gaia: da luglio accolgono i piccoli nella sala d’attesa dello studio Piccinelli

Vobarno, gli assistenti-dentisti a quattro zampe

Si chiamano Amelie, Asia, Era e Gaia. Sono i quattro amici pelosi che da luglio accompagnano i bimbi nello studio dentistico Piccinelli a Vobarno. Bimbi speciali che, come capita anche ad alcuni adulti, per diversi motivi faticano ad abbandonarsi alle cure dentarie. I cani in provincia sono tanti quanti gli abitanti di Brescia città Il progetto Il progetto è stato portato avanti in equipe: ci sono la veterinaria Vittoria Pavoni di Nave, che garantisce animali adatti al contatto empatico con i pi