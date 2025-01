L’esperta: «I cani hanno bisogno di movimento e socializzazione»

A parlare è Roberta Vitali di Ats: «Organizziamo corsi e in ufficio 17 dipendenti vengono al lavoro con il cane»

3 ' di lettura

Uno dei cani che i dipendenti di Ats portano al lavoro

Non vanno lasciati da soli in casa (ma nemmeno in giardino) tutto il giorno. Tra i bisogni primari dei cani – oltre a quello del cibo e del sonno – ci sono il movimento e la socializzazione. A farlo notare, sottolineando che vanno considerati «membri della famiglia», è Roberta Vitali, dirigente responsabile della Ssd di Igiene urbana, tutela degli animali d’affezione e interventi assistiti con gli animali di Ats Brescia: «Hanno la necessità di incontrare i loro simili e di condividere spazi e mo