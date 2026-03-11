Via delle Sorelle, ufficiale il rinnovo del partenariato fino al 2027

La Via delle Sorelle, il cammino inaugurato nel 2023 che unisce simbolicamente e fisicamente Brescia e Bergamo, si conferma un’infrastruttura culturale, sociale e turistica pienamente attiva e in costante crescita. I dati relativi al 2025 restituiscono l’immagine di un progetto capace di generare valore diffuso per le comunità attraversate e di rafforzare la collaborazione tra i due territori.

Il rinnovo

La Via delle Sorelle è ideata e gestita dall’Associazione Slow Ride Italy, impegnata nella promozione del turismo lento e dei territori intesi come spazi di sperimentazione culturale e sociale. In questo contesto si inserisce il rinnovo del partenariato tra i Comuni e le province di Brescia e Bergamo fino al 2027: un passaggio strategico che garantisce continuità istituzionale, visione condivisa e programmazione pluriennale. La scelta di proseguire insieme conferma la volontà di investire nel cammino come leva di sviluppo sostenibile, culturale e turistico per l’intero territorio.

Leggi anche Ci sono 10 posti meravigliosi da visitare lungo la Via delle Sorelle

«La Via delle Sorelle rappresenta una visione concreta di città d'Europa: territori che collaborano, comunità che si incontrano, sviluppo che nasce dal paesaggio e dalla cultura. I dati del 2025 dimostrano che investire nel turismo lento significa generare valore economico, coesione sociale e nuova attrattività. Con il rinnovo del partenariato fino al 2027 rafforziamo un’alleanza solida con Bergamo e confermiamo una direzione precisa: crescere insieme, in modo sostenibile, aperto e contemporaneo» sottolinea Andrea Poli, Assessore al Turismo del comune di Brescia.

I numeri

Nel 2025 si stimano oltre 1.100 camminatori, sulla base delle 850 credenziali ufficiali distribuite e di una quota stimata del 30 – 40% di viandanti che percorrono il tracciato senza. Una parte significativa, pari a circa il 10%, ha scelto di affrontare La Via delle Sorelle in bicicletta, confermando il crescente interesse anche per la dimensione cicloturistica. Il profilo dei partecipanti evidenzia una crescita della componente giovanile rispetto al biennio precedente. Dal punto di vista geografico, il 48,4% dei camminatori proviene dalla Lombardia, in particolare dalle province di Brescia, Bergamo e Milano, a testimonianza di un forte radicamento territoriale che rappresenta al tempo stesso una base solida per l’espansione verso altri mercati.

L’impatto economico diretto annuo stimato per il 2025 è compreso tra 440.000 e 550.000 euro, con una media di circa 495.000 euro. Considerando una permanenza media di cinque giorni e una spesa giornaliera tra gli 80 e i 100 euro, le ricadute interessano strutture ricettive, ristorazione, commercio di prossimità e servizi locali, contribuendo in modo concreto all’economia dei territori attraversati.

I questionari raccolti nel 2025 restituiscono un livello di soddisfazione elevato: l’87% dei camminatori esprime una valutazione positiva del paesaggio e il 78% giudica in modo alto o molto alto l’accoglienza ricevuta. Permane tuttavia una percezione di conoscenza ancora parziale del cammino da parte dei residenti, elemento che apre ulteriori spazi di lavoro sul coinvolgimento delle comunità locali e sulla costruzione di una rete sempre più consapevole e partecipata.

Attività di manutenzione

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di manutenzione e monitoraggio del percorso, l’aggiornamento delle varianti, il rinnovo della segnaletica e la revisione del tracciato gravel. È stata rafforzata la rete di accoglienza attraverso la mappatura di nuovi punti ristoro e l’integrazione di ulteriori strutture ricettive, mentre la promozione ha visto la diffusione della guida cartacea e la partecipazione a fiere ed eventi di settore.

Prospettive

Il 2026 sarà dedicato al consolidamento e all’inclusione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la fruibilità del tracciato, ampliare la rete di accoglienza, potenziare la comunicazione digitale e rafforzare il sistema di monitoraggio dei flussi. Una particolare attenzione sarà riservata alla dimensione culturale e artistica del progetto, con nuove iniziative di dialogo tra arte contemporanea e paesaggio.

Leggi anche La Via delle Sorelle adesso si esplora attraverso una guida

«La Via delle Sorelle non è solo un cammino che abbraccia il turismo lento, ma è soprattutto una via a disposizione dei territori, un palcoscenico a cielo aperto che permette alle comunità di raccontarsi, sperimentare e immaginare nuove forme di relazione con i luoghi» dichiara Alessia Marsigalia, Presidente di Slow Ride Italy. Con il rinnovo del partenariato istituzionale e una programmazione chiara fino al 2027, la Via delle Sorelle si consolida come un progetto stabile e condiviso, capace di generare impatto economico, coesione sociale e valorizzazione culturale lungo l’asse Brescia–Bergamo.