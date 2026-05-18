La camicia rossa di Lorenzo Cervieri torna a Monte Suello

A centosessant’anni dalla battaglia di Monte Suello, sulle montagne sopra Anfo torneranno a risuonare i richiami della memoria risorgimentale. Sabato 4 luglio alle 10.30, l’Ossario di Monte Suello ospiterà la tradizionale cerimonia dedicata ai caduti dello scontro del 3 luglio 1866, combattuto durante la Terza guerra d’Indipendenza tra i volontari guidati dal generale Giuseppe Garibaldi e le truppe austriache del generale von Kuhn.
L’anniversario
Un appuntamento che ogni anno richiama associazioni combattentistiche, amministratori e appassionati di storia, ma che quest’anno assume un significato particolare proprio per l’anniversario tondo dei 160 anni.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Capitolium, che dal 2010 gestisce il monumento per conto della Provincia di Brescia.
Il programma
Previsto l’alzabandiera curato dall’Associazione nazionale bersaglieri, sezione Val Trompia, alla presenza delle associazioni d’arma e delle rappresentanze civili e comunali del territorio.
Accanto alla commemorazione ufficiale ci sarà anche uno spazio dedicato alla memoria materiale di quella giornata di combattimenti: verranno infatti esposti il berretto e la camicia rossa originali di Lorenzo Cervieri, garibaldino che partecipò alla battaglia di Monte Suello nel 1866.
L’Ossario venne costruito proprio per custodire il ricordo dei caduti garibaldini e ancora oggi domina il tratto della strada provinciale 669 che sale da Sant’Antonio verso Bagolino e il Crocedomini.
Poco distante dal monumento c’è un cippo che ricorda anche il ferimento dello stesso Garibaldi, soccorso poi nella vicina Rocca d’Anfo dopo essere stato colpito durante i combattimenti.