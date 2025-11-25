Giornale di Brescia
Calvagese, in fiamme il deposito di una falegnameria

Sfollate due persone e il loro cane dagli appartamenti sovrastanti. Sul posto anche i carabinieri di Desenzano e il personale del 118
Il deposito che ha preso fuoco - Foto Vigili del fuoco Brescia
Incendio in mattinata a Calvagese della Riviera. A prendere fuoco è stato il deposito di una falegnameria, per cause ancora da accertare: al loro arrivo, i Vigili del fuoco hanno sfollato dagli appartamenti sovrastanti due persone e il loro cane.

Sul posto una squadra del Comando provinciale di Brescia con il supporto di un’autobotte, oltre ai carabinieri di Desenzano e al personale del 118.

incendiodepositofalegnameriaCalvagese della Riviera
