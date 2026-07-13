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Caldo, martedì 14 e mercoledì 15 Brescia bollino rosso

Stando al bollettino del Ministero della Salute allerta massima in città per le temperature elevate
Caldo in città - © www.giornaledibrescia.it
Caldo in città - © www.giornaledibrescia.it

Torna il grande caldo e aumentano i bollini rossi e arancioni in tutta Italia: a Brescia l’allerta sarà massima sia martedì 14 sia mercoledì 15 luglio. È allerta rischio salute per Firenze e Perugia in rosso già da oggi fino a mercoledì. A queste, il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino.

Sempre mercoledì temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili (bollino arancione) per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona Viterbo. È quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

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